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Ulaş'ta kadın kursiyerler sertifikalarını aldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde geleneksel el nakışları kursuna katılan 15 kadın kursiyer, sertifikaların aldı.

11.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:04Ulaş'ta kadın kursiyerler sertifikalarını aldı
'ın Ulaş ilçesinde geleneksel el nakışları kursuna katılan 15 kadın kursiyer, sertifikaların aldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Müdürlüğümüz tarafından el sanatları teknolojisi nakış öğretmeni Neslihan Karakaş nezaretinde müdürlüğümüz ek binasında 7 Ekim 2019'da açılan ve dört ay süren kursumuzun tamamlanmasıyla kursa katılan 15 kadın kursiyerimize yapılan sınav sonucunda sertifikaları verildi. Kursiyerlerimizi kutluyorum." diye konuştu.

Kurs boyunca hazırlanan el nakışlarından sergi açılacağını ifade eden Coşgun, "İnşallah kursiyerlerimiz kurs boyunca öğrendiklerini devam ettirirler ve ailelerine maddi katkı sağlarlar." dedi.

Coşgun, kadınların talepleri doğrultusunda kursların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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