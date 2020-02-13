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Ulaş'ta kar mücadele çalışmaları

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı.

13.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:40Ulaş'ta kar mücadele çalışmaları
'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı.
Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2 gündür aralıksız yağan kar yağışının ardından ilçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetre oldu. Ulaş Belediyesi olarak kar yağışının başlamasıyla mesai arkadaşlarımız özverili bir şekilde iş makinelerimiz ile ana caddelerimiz başta olmak üzere kurum, okul bahçelerinde ve ara sokaklarda aralıksız kar temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor." dedi.
Vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin gece gündüz görevinin başında olduğunu aktaran İlbey, özveriyle çalışan belediye ekiplerine teşekkür etti.

Yıldırım Turan, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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