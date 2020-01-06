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Ulaş'ta kar yağışı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

06.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:54 Ulaş'ta kar yağışı
'ın Ulaş ilçesinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Acıyurt, Kurtoğlu ve Çevirme köylerine giden vatandaşlar, Atoluğu mevkisinde tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.
İlçe Özel İdaresi ekipleri, Atoluğu mevkisinde mahsur kalan vatandaşları kurtardı.
Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlı bazı köylerimizde ulaşım zorlukla sağlanıyor. İlçe Özel İdaresi ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor. Özellikle Atoluğu mevkisinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık." dedi.

Ankara Ticaret Odası, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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