Ulaş'ta karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı evlere duman dedektörü takıldı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde kaymakamlık tarafından ilçe merkez ve köylerdeki bazı evlere karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçilebilmesi amacıyla duman dedektörü taktırıldı.
17.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:52
Sivas 'ın Ulaş ilçesinde kaymakamlık tarafından ilçe merkez ve köylerdeki bazı evlere karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçilebilmesi amacıyla duman dedektörü taktırıldı.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilk etapta tespit edilen 44 ailenin evine dedektörler yerleştirildi.
Amaçlarının sobayla ısınan ailelerin karbonmonoksit zehirlenmelerini erken fark etmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Kaymakam Muhammed Burak Akköz, "Duman dedektörlerini sobanın olduğu yerlere yerleştiriyoruz, sobadan herhangi bir zehirli gaz çıktığında cihaz alarm veriyor ve içeride yatan kişileri uyandırıyor, onlar da tedbirlerini alıyorlar." dedi.
Akköz, ihtiyaç halinde yeni dedektörler alarak belirlenen ailelere dağıtımını ve montajını yapacaklarını dile getirdi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilk etapta tespit edilen 44 ailenin evine dedektörler yerleştirildi.
Amaçlarının sobayla ısınan ailelerin karbonmonoksit zehirlenmelerini erken fark etmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Kaymakam Muhammed Burak Akköz, "Duman dedektörlerini sobanın olduğu yerlere yerleştiriyoruz, sobadan herhangi bir zehirli gaz çıktığında cihaz alarm veriyor ve içeride yatan kişileri uyandırıyor, onlar da tedbirlerini alıyorlar." dedi.
Akköz, ihtiyaç halinde yeni dedektörler alarak belirlenen ailelere dağıtımını ve montajını yapacaklarını dile getirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Muhammed Burak, Sivas, Güncel
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