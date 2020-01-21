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Ulaş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

Ulaş Belediyesi, ilçede 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

21.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:20Ulaş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor
Ulaş Belediyesi, ilçede 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ana caddelerde, mahalleler, ara sokaklar ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarının tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Turan İlbey, "Ekiplerimiz ilçe merkezimizde araç trafiğinin aksamaması ve herhangi bir kazanın meydana gelmemesi için yoğun çaba gösteriyor. Büyük özveri içerisinde çalışan personelimi kutuluyorum." diye konuştu.
İlçe sakinleri ise belediye ekiplerine teşekkür etti.

Yıldırım Turan, Güncel

Kaynak: AA

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