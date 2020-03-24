Ulaş'ta koronavirüs istişare toplantısı yapıldı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında istişare toplantısı gerçekleştirildi.
24.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:44
Sivas 'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakamlık konferans salonundaki toplantıda, koronavirüs salgınına yönelik kararlar ve tedbirler görüşüldü, uygulamaya dönük fikir alışverişinde bulunuldu.
Kaymakam Muhammed Burak Akköz, kurum amirlerini çalışmaların titizlikle yürütülmesi konusunda uyardı.
Toplantıya katılanların sosyal mesafeyi koruyarak oturmaları dikkati çekti.
Kaymakamlık konferans salonundaki toplantıda, koronavirüs salgınına yönelik kararlar ve tedbirler görüşüldü, uygulamaya dönük fikir alışverişinde bulunuldu.
Kaymakam Muhammed Burak Akköz, kurum amirlerini çalışmaların titizlikle yürütülmesi konusunda uyardı.
Toplantıya katılanların sosyal mesafeyi koruyarak oturmaları dikkati çekti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Kaymakamlık, Sivas, Güncel