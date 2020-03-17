Ulaş'ta koronavirüs önlemleri
Sivas'ın Ulaş ilçesinde toplu kullanım alanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte edildi.
17.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:50
Sivas 'ın Ulaş ilçesinde toplu kullanım alanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte edildi.
Ulaş Belediyesi tarafından toplu taşıma araçları, kamu kurum binaları, camiler ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışması yapıldı.
Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının gerekli tüm tedbirleri zamanında almasının önemli olduğunu söyledi.
Dünyada etkili olan bu salgının en az zararla atlatılmasını temenni eden İlbey, "Bizler de gelişmeleri takip ederek ön hazırlıklarımızı yaparak belediye ekiplerimizle ilçemizde dezenfekte çalışmalarına başladık." dedi.
Ulaş Belediyesi olarak bu konuda hassas olduklarını dile getiren İlbey, dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
İlbey, vatandaşlardan talimatlara uyarak hijyen kurallarına daha fazla dikkat etmelerini istedi.
Ulaş Belediyesi tarafından toplu taşıma araçları, kamu kurum binaları, camiler ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışması yapıldı.
Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının gerekli tüm tedbirleri zamanında almasının önemli olduğunu söyledi.
Dünyada etkili olan bu salgının en az zararla atlatılmasını temenni eden İlbey, "Bizler de gelişmeleri takip ederek ön hazırlıklarımızı yaparak belediye ekiplerimizle ilçemizde dezenfekte çalışmalarına başladık." dedi.
Ulaş Belediyesi olarak bu konuda hassas olduklarını dile getiren İlbey, dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
İlbey, vatandaşlardan talimatlara uyarak hijyen kurallarına daha fazla dikkat etmelerini istedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Yıldırım Turan, Sivas, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Güncel
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum