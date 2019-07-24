Ulaş'ta köy yolları asfaltlanıyor

Sivas
'ın Ulaş ilçesinde, Özel İdare tarafından köy yolları asfaltlama çalışmalarına başlandı.
İlçe Özel İdaresi Müdürü Fadime Ceylan, AA muhabirine, ilçeye bağlı Küçük Yapalı
, Karacalar köylerinin yollarının bin 500 metresinin asfaltlandığını söyledi.
Ceylan, "Ayrıca aynı güzergahta bulunan Baharözü köyü gurup köyünde de yapılan büyük menfezlerin üzerileri asfaltlandı. Kurtlukaya ve Boğazdere köylerinin 4 bin 500 metrelik yolunun ihalesi tamamlanarak asfaltlama çalışmalarına başlandı. En kısa zamanda da bu çalışmalar tamamlanacak. İlçeye bağlı köy yollarında da yama çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.