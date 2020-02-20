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Ulaş'ta öğrenci servis sürücülerine eğitim verildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrenci servis sürücülerine trafik eğitimi verildi.

20.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:14Ulaş'ta öğrenci servis sürücülerine eğitim verildi
'ın Ulaş ilçesinde öğrenci servis sürücülerine trafik eğitimi verildi.
İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonunda trafik polisi Murat Keleş, tarafından servis şoförlerine verilen eğitimde, trafik psikolojisi nedir, trafik sistemi ve trafik güvenliği, sürücü yorgunluğuna etki eden faktörler, sürücü yorgunluğunun belirtileri, yorgunluktan kaçınma yolları, araç kullanmayı etkileyen ilaçlar ve dinlenme süreleriyle ilgili bilgiler verildi.
Eğitim programına ilçede görev yapan servis şoförleri katıldı.

Halk Eğitimi Merkezi, Murat Keleş, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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