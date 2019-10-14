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Ulaş'ta öğrencilere "Çocuk İstismarı" eğitimi verildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Ulaş İlkokulu ile Vali Lütfi Tuncel Ortaokul öğrencilerine "Çocuk İstismarı" konulu eğitim verildi.

14.10.2019 12:18Ulaş'ta öğrencilere
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Ulaş İlkokulu ile Vali Lütfi Tuncel Ortaokul öğrencilerine "Çocuk İstismarı" konulu eğitim verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görev yapan sosyolog İbrahim Halil Boz ve psikolojik danışman Nadir Demir öğrencilere yönelik "Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme" konulu eğitim verdi.
Eğitimde, çocukların kendilerini koruma yöntemleri ve istismar çeşitleri anlatıldı. Çocuk hakları ve çocuk istismarının önlenmesi konularında öğrenciler bilgilendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkemizin geleceği olacak yavrularımızın ruhsal ve bedensel sağlıklarını korumak bizim asli görevimizdir. Düzenlenen eğitim sayesinde çocuklar haklarının neler olduğu, nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirildi. Bu tip eğitimler çocuklarımızın güçlü bireyler olmasını sağlayacak." dedi.

İbrahim Halil, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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