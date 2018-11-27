Ulaş'ta Öğrencilere Sportif Yetenek Taraması Yapıldı

27 Kasım 2018 Salı 10:57



27 Kasım 2018 Salı 10:57

Ulaş ilçesinde merkez ve köylerde öğrenim gören 3. sınıf öğrencilerine sportif yetenek taraması yapıldı.İlçedeki spor salonunda gerçekleştirilen yetenek taramasında uzman antrenörler eşliğinde, öğrencilerin 20 metre sürat koşuşu hızı, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, vücut ağırlığı, boy uzunluğu, el kavrama kuvveti, dikey sıçrama, adım genişliği ve hızları gibi çeşitli özellikleri ölçülerek kayıt altına alındı.Çalışmaları yerinde izleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin eğilim ve kabiliyetlerine göre spor branşlarına yönlendirilmesi ve yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Yetenekleri doğrultusunda eğitim alan öğrenciler 4. ve 5. sınıfta eğitimleriyle ilgili kapsamlı bir değerlendirmeye alınacak. Sportif yetenek taraması sonucu yetenekleri keşfedilen öğrencilerin spor eğitimlerini ilçede bulunan kapalı spor salonunda okul ders saatleri dışında sağlayarak bu öğrencilerin gelişimi takip edilecek." dedi.