Ulaş'ta öğretmenlere 112 Acil Çağrı Merkezi anlatıldı
Sivas'ın Ulaş İlçesi Vali Lütfü Tuncel Ortaokulunda görev yapan öğretmenlere 112 Acil Çağrı Merkezi anlatıldı.
13.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:14
Sivas 'ın Ulaş İlçesi Vali Lütfü Tuncel Ortaokulunda görev yapan öğretmenlere 112 Acil Çağrı Merkezi anlatıldı.
Çağrı Merkezi Müdürü Alparslan Ceyhan , "Acil hat sayısının fazla olmasından dolayı kargaşa ve zaman kaybı oluyordu. Acil çağrılar tek numarada toplandı. İtfaiye, ambulans, AFAD, polis, orman yangını ve jandarma gibi acil yardım gerektiren konularda çağrı merkezi aransın." dedi.
Ceyhan, merkezi arama konusunda zaman kaybı yaşanmaması için soruların kısa ve net cevaplanması gerektiğini belirterek, personelin sizi geri arama ihtimaline karşın telefonun açık tutulmasını istedi.
Çağrı Merkezi Müdürü Alparslan Ceyhan , "Acil hat sayısının fazla olmasından dolayı kargaşa ve zaman kaybı oluyordu. Acil çağrılar tek numarada toplandı. İtfaiye, ambulans, AFAD, polis, orman yangını ve jandarma gibi acil yardım gerektiren konularda çağrı merkezi aransın." dedi.
Ceyhan, merkezi arama konusunda zaman kaybı yaşanmaması için soruların kısa ve net cevaplanması gerektiğini belirterek, personelin sizi geri arama ihtimaline karşın telefonun açık tutulmasını istedi.
Kaynak: AA
Manşet
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