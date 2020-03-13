Menü
Haberler ›› Güncel ››Ulaş'ta öğretmenlere 112 Acil Çağrı Merkezi anlatıldı - Güncel

Ulaş'ta öğretmenlere 112 Acil Çağrı Merkezi anlatıldı

Sivas'ın Ulaş İlçesi Vali Lütfü Tuncel Ortaokulunda görev yapan öğretmenlere 112 Acil Çağrı Merkezi anlatıldı.

13.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:14
Ulaş'ta öğretmenlere 112 Acil Çağrı Merkezi anlatıldı
Sivas 'ın Ulaş İlçesi Vali Lütfü Tuncel Ortaokulunda görev yapan öğretmenlere 112 Acil Çağrı Merkezi anlatıldı.
Çağrı Merkezi Müdürü Alparslan Ceyhan , "Acil hat sayısının fazla olmasından dolayı kargaşa ve zaman kaybı oluyordu. Acil çağrılar tek numarada toplandı. İtfaiye, ambulans, AFAD, polis, orman yangını ve jandarma gibi acil yardım gerektiren konularda çağrı merkezi aransın." dedi.
Ceyhan, merkezi arama konusunda zaman kaybı yaşanmaması için soruların kısa ve net cevaplanması gerektiğini belirterek, personelin sizi geri arama ihtimaline karşın telefonun açık tutulmasını istedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Ceyhan, Sivas, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor Güncel
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti Güncel
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Güncel
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı Güncel
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti Güncel
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü Güncel
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü