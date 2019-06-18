18.06.2019 10:43
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Ulaş'ta öğretmenlere robotik kodlama eğitimi

Ulaş

Sivas'ın Ulaş ilçesinde robotik kodlama eğitimine katılan öğretmenlere sertifika verildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde robotik kodlama eğitimine katılan öğretmenlere sertifika verildi.
Orta Anadolu Kalkınma Ajansının desteğiyle "Ulaş Robotik Kodlama" projesi düzenlendi. Proje kapsamında robotik kodlama sınıflarında görev alacak öğretmenler 30 saatlik eğitime tabi tutuldu. Eğitimin sonunda öğretmenlere sertifikaları verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Serhat Duman, 2023 eğitim vizyonu kapsamında ilçedeki tüm eğitim kurumlarında çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda yaşam becerileri kazanımlarına yönelik tasarım ve beceri atölyeleri kurulacağını söyledi.
Müdürlüğe bağlı okul öncesi, ilkokul ve ortaokul seviyesinde okulların yeniliklere ve yeteneklere göre modern şekilde düzenleneceğini belirten Duman, proje kapsamında Vali Lütfi Tuncel Ortaokuluna STEM ve robotik kodlama sınıfı, Ulaş İlkokuluna akıl ve zeka oyunları sınıfı, Ulaş Anaokuluna montessori sınıfı, Ulaş İmam Hatip Lisesine ise sanat sınıfı yapılacağını ifade etti.
Sertifika alan öğretmenlerin bu kapsamda açılacak olan bu sınıflarda görev yapacağını dile getirdi.
Kaynak: AA
Sivas, Güncel

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