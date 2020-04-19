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Ulaş'ta okul bahçesine sera yaptılar

Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine, "Emin Eller Projesi" kapsamında okul idarecileri tarafından sera kuruldu.

19.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:12
Ulaş'ta okul bahçesine sera yaptılar
Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine, "Emin Eller Projesi" kapsamında okul idarecileri tarafından sera kuruldu.
Okul Müdürü Muammer Gülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baharın gelmesiyle birlikte okulda çeşitli çalışmalara başladıklarını söyledi.
Sonraki nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Gülmez, "Bahçemiz toprağını ıslah ederek verimli hale getirip sera kurduk. Buraya elma, armut, ceviz, kayısı, kiraz, vişne ve kara dut olmak üzere 35 adet fidan diktik. Seraya ise domates, biber, salatalık, çilek ekeceğiz. Bu projeyi öğrencilerimizle gerçekleştirmeyi planlamıştık fakat mücbir sebeplerden dolayı yapamadık. Okullar açılıp öğrenciler okullarına döndüklerinde büyük bir sürprizle karşılaşacaklar." ifadelerini kullandı.
Gülmez, ağaç dikimi ve sera çalışmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Okul Müdürü, Güncel
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