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Ulaş'ta okullar yeni döneme hazır

Sivas'ın Ulaş ilçesinde okullar yeni eğitim dönemine hazır hale getirildi.

05.09.2019 16:28 Ulaş'ta okullar yeni döneme hazır
Sivas'ın Ulaş ilçesinde okullar yeni eğitim dönemine hazır hale getirildi.
Ulaş Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, yeni eğitim döneminini değerlendirdi.
Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Gül, yılın daha güvenli, huzurlu ve başarılı geçmesi için alınan ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.
Ulaş'ta yeni eğitim dönemine 15 okul, 12 idareci, 114 öğretmen ve bin 234 öğrenciyle başlayacaklarını belirten Gül, şunları kaydetti:
"Eğitim ve öğretimde geçen yılki başarının daha da üzerine çıkmak için idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerimizle var gücümüzle çalışacağız. Yeni eğitim yılı boyunca öğrencilerin sağlıklı bir şekilde okullarına ulaşması ve okullarında güvenli bir şekilde eğitimlerini sürdürmeleri için gereken tedbirleri aldık. Okul servis araçları ve sürücüler sürekli denetlenecek."
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik ise geride kalan eğitim yılındaki okulların performansı konusunda idarecileri ve öğretmenleri bilgilendirdi.

Kaymakamlık, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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