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Ulaş'ta ortaokullar arası "İngilizce Kelime Yarışması" düzenlendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla "İngilizce Kelime Yarışması" düzenlendi.

21.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:04Ulaş'ta ortaokullar arası
'ın Ulaş ilçesinde ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla "İngilizce Kelime Yarışması" düzenlendi.
Cumhuriyet Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen ve beş ortaokulun katıldığı yarışmada 8. sınıf öğrencileri kıyasıya mücadele etti.
Her okulu 5 öğrencinin temsil ettiği yarışmada dereceye girenlere İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bülent Çezik, çeşitli hediyeler verdi.
Çezik, ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Yarışma iki aşamalı olarak yapıldı. İlk aşamada tüm 8. sınıf öğrencileri bin kelimeden oluşan kelime öğrenme yarışmasına katıldı. İkinci aşamaya ise her okuldan sınavla seçilen 5 öğrenci katıldı." diye konuştu
Amaçlarının öğrencilerin İngilizce kelime dağarcıklarını geliştirmek olduğunu ifade eden Çezik, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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