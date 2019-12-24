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Ulaş'ta özel eğitim etkinlik sınıfı oluşturuldu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "özel eğitim etkinlik sınıfı" oluşturuldu.

24.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:56 Ulaş'ta özel eğitim etkinlik sınıfı oluşturuldu
'ın Ulaş ilçesinde "özel eğitim etkinlik sınıfı" oluşturuldu.
Ulaş İlkokulu Müdürü Mehmet , AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel çocuklara serbest saatlerde vakit geçireceği, zeka oyunları oynayacağı, resim ve deney yapacağı, el ve göz koordinasyonu ile bilişsel beceri geliştirecek faaliyetler yapabileceği "özel eğitim etkinlik sınıfı" oluşturduklarını söyledi.
Özel çocuklara ilgi gösterilmesi gerektiğini belirten Aydın, "Gerekli ortam sağlandığında ve materyallerle destek verildiğinde özel çocuklarımızın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Özel çocuklarımızın spor, sanat, edebiyat, eğitim ve iş dünyası da dahil olmak üzere hayatın her alanında tüm topluma örnek olacak işlere imza atacaklarından hiç kuşkumuz yoktur." dedi.
Aydın, özel çocuklara belirli günlerde değil, hayatın her anında destek olunması gerektiğini ifade etti.

Sivas, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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