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Ulaş'ta şiddetli rüzgar spor salonunun çatısını uçurdu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan fırtına dolayısıyla bir okulun spor salonunun çatısı uçtu.

06.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:06Ulaş'ta şiddetli rüzgar spor salonunun çatısını uçurdu
'ın Ulaş ilçesinde etkili olan fırtına dolayısıyla bir okulun salonunun çatısı uçtu.
Hürriyet Mahallesi'nde taşımalı öğrencilerin eğitim gördüğü Cumhuriyet Ortaokulunun spor salonunun çatısındaki saclar fırtına nedeniyle araziye savruldu.
Fırtına nedeniyle teneffüs saatlerinde öğrencilerin dışarı çıkmasına da izin verilmedi.
Ulaş Belediyesi ise rüzgar nedeniyle oluşabilecek sobadan kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda anonslar yaparak uyardı.

Hürriyet Mahallesi, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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