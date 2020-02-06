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Ulaş'ta şiddetli rüzgar spor salonunun çatısını uçurdu - SİVAS

Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan fırtına dolayısıyla bir okulun spor salonunun çatısı uçtu.

06.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:22
'ın Ulaş ilçesinde etkili olan fırtına dolayısıyla bir okulun salonunun çatısı uçtu.
Hürriyet Mahallesi'nde taşımalı öğrencilerin eğitim gördüğü Cumhuriyet Ortaokulunun spor salonunun çatısındaki saclar fırtına nedeniyle araziye savruldu.
Fırtına nedeniyle teneffüs saatlerinde öğrencilerin dışarı çıkmasına da izin verilmedi.
Ulaş Belediyesi ise rüzgar nedeniyle oluşabilecek sobadan kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda anonslar yaparak uyardı.
Ulaş'ta şiddetli rüzgar spor salonunun çatısını uçurdu - SİVAS

Hürriyet Mahallesi, Sivas, Güncel

Kaynak: AA


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