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Ulaş'ta TARSİM'den tanıtım ve bilgilendirme toplantısı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Tarım Sigortalar Havuzu (TARSİM), üreticilere yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.

07.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:06 Ulaş'ta TARSİM'den tanıtım ve bilgilendirme toplantısı
'ın Ulaş ilçesinde Tarım Sigortalar Havuzu (TARSİM), üreticilere yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Ulaş Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, TARSİM Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin işleyişi, tarım sigortası yaptırmanın faydaları ve önemi, bitkisel ürün, kuraklık verim sigortası, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hayat sigortaları konusunda bilgiler verdi.
Toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya, Ziraat Bankası Şube Müdürü Mutlu Yelboğa, Tarım Kredi Kooperatifi yetkilileri ve çiftçiler katıldı.

Tarım Sigortaları Havuzu, Malatya, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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