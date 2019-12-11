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Ulaş'ta taşımalı eğitim gören öğrenciler için sinema etkinliği

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu'nda taşımalı eğitim gören öğrenciler, "Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın" adlı proje kapsamında sinemaya gitti.

11.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:04Ulaş'ta taşımalı eğitim gören öğrenciler için sinema etkinliği
'ın Ulaş ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu'nda taşımalı eğitim gören öğrenciler, "Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın" adlı proje kapsamında sinemaya gitti.
Okulun müdürü Bünyamin Karacalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol doğrultusunda "Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın" adlı proje kapsamında taşımalı eğitim gören 50 öğrenciyi öğretmenleri nezaretinde Sivas'ta sinemaya getirdiklerini söyledi.
Bazı öğrencilerin ilk defa sinemaya gittikleri için çok mutlu olduklarını dile getiren Karacalar, "Ayrıca öğrencilerimiz Sivas kongresi ve diğer tarihi yerleri gezme fırsatı da yakalamış oldu. Bu projeyle öğrencileri sanat ve kültür ile genç yaşta buluşturmayı hedefledik. Projenin öğrencilerin kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine, katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

İlk defa sinemaya giden 5. sınıf öğrencisi İsmail Ali Aydın, unutamayacağı bir an olduğunu ifade etti.

Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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