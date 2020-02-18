Ulaş'ta taşımalı eğitim güvenliği toplantısı yapıldı

Sivas
'ın Ulaş ilçesinde taşımalı eğitim güvenliği toplantısı yapıldı. Kaymakamlık
toplantı salonunda Kaymakam Muhammed Burak Akköz başkanlığında düzenlenen toplantıda taşımalı eğitim ve okul servis sürücülerinin karşılaştıkları sorunlar, çözüm önerileri ve alınması gereken tedbirler görüşüldü.
Amaçlarının sürücüleri cezalandırmak olmadığını belirten Akköz, "Taşıma araçları kurallara uymalı, araçların kışlık lastikleri takılı, yanlarında ise zincirleri olmalı. Amacımız tüm kurallara uyan servis sürücülerinin standartlara uygun araçlarla taşımacılık yapmasını sağlamak." dedi.