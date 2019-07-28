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Ulaş'ta trafik kazası: 5 yaralı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

28.07.2019 17:43 Ulaş'ta trafik kazası: 5 yaralı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Sivas'tan Malatya istikametine seyreden Nevzat Karakuş (46) yönetimindeki 34 DB 9594 plakalı otomobil, Tecer köyü kavşağında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile eşi Elif, çocukları Deniz, Ayşegül ve Murat Karakuş yaralandı.
Sivas'taki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Malatya, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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