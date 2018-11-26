26 Kasım 2018, 11:32
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Son Dakika! Sivas'ta Yolcu Treni ile Yük Treni Çarpıştı: 10 Yaralı

Son dakika! Sivas'ın Ulaş ilçesi yakınlarında yük treni ile yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucunda 10 kişi yaralandı.

Sivas'ın Ulaş ilçesi yakınlarında yük treni ile yolcu treni çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Sivas'taki Bostankaya tren istasyonu yakınında sis nedeni ile tren kazası meydana geldi. Makinistler Zekeriya Dede ve Enes Duman idaresindeki DE24355 numaralı Divriği'den Sivas'a gelen yolcu treni, Bostankaya tren istasyonunda iddiaya göre sis nedeni ile kırmızı ışığı fark etmeyerek durmadı. Bunun üzerine Bostankaya tren istasyonundan Divriği istikametine seyre başlayan makinistler Sinan Çetintaş ve İsmail Cin(27) yönetimindeki DE22002 numaralı boş durumdaki yük treniyle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sırasında trenlerin seyir hızının düşük olduğu öğrenildi.

10 KİŞİ YARALI

Yolcu treni ile yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olay yerinden ilk görüntüler;

Sivas
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:32



YORUMLAR (13)
ALLAH İÇİN.: ne biçim kaza. allah için hareket mekanizmaları yok mu. . ???? Önlerini de görmüyorlar. birbirleribden habersiz mi bu yolu kullanıyorlar. bu bir cinayettir. kimse kazadan söz etmesi lütfen. bu kadar sorumsuzluk olmaz ya. bu ülkenin hali ne olacak. herkes SEÇİM derdine düşmüş, bir yerde askeri helikopter düşüyor bir yerde TREN ler çarpışıyor bu kadarına da Pes vallahi.
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CEVAP: Makinistler ne iş yapar acaba hızlı tren değil karşıdan tren geldiğini görmüyor mu ? Uyuyorlar mı napıyorlar ! ?
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  • XXX : Bilader altındaki 1 tonluk araba değil bastığında şak diye dursun. Fotoğraftan da anlaşıldığı üzere zaten bir durma gayreti göstermiş iki tarafta. Aksi taktirde birbirlerine hızları düşmeden girmiş olsalar sonuç bu olmazdı. Burada kontrol merkezinin suçu var.
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  • MRT : ARABA gibi durmaz o akıllı seni görür görmez asılmışlar frene ki facia olmamış trenler dokunmuş birbirine anlamıomusun görüntüten hızları 10 km den azdır sıkıntı iki treni aynı raya yönlendirende
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MEHMET: bu nasıl iş ne oluyor güzel ülkeme ALLAH DEVLETİMİZİN MİLLETİMİZN YARDIMCINISI OLSUN ÜZGÜNÜM VALLAH BİLAHİDE BU NASIL İŞ
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