Ulaş'ta "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" Etkinliği

16 Aralık 2018 Pazar 13:26



16 Aralık 2018 Pazar 13:26

Ulaş İlkokulu'nda "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı.Okulda düzenlenen etkinlikle, sınıf öğretmeni Ağcagül Arslan, 3/A sınıfı öğrencilerine yerli malı kullanmanın ve tutumlu olmanın önemini anlattı.Etkinlikte öğrenciler, evlerinden getirdikleri yiyecekleri arkadaşlarıyla paylaştı.Öğrenciler, şiirler ve şarkılar eşliğinde hem öğrenme hem de eğlenme imkanı buldu.Etkinlik hakkında bilgi veren sınıf öğretmeni Ağcagül Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli malı kullanımının çok önemli olduğunu söyledi.Vatanını ve milletini seven insanların israf etmemesi ve yerli malı kullanmaya özen göstermesi gerektiğini dile getiren Arslan, "Bizler de bu bilinci öğrencilerimize vermek için böyle bir etkinlik düzenledik." diye konuştu.