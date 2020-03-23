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Ulaş'ta "Vefa Sosyal Destek Grubu" ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye başladı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" 7 ekiple hizmet vermeye başladı.

23.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:32
Ulaş'ta
Sivas 'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" 7 ekiple hizmet vermeye başladı.
Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde olduğu gibi yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan yaşlı ve yalnız yaşayan ailelerin taleplerini karşılamak için oluşturduğumuz 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağlı ekiplerimiz, ilçe merkez ve köylerimizde hizmet vermeye başladı." diye konuştu.
Yaşlılara evlerinden çıkmamaları gerektiğini hatırlatan Akköz, "Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz, evlerinden çıkmasınlar. Risk grubunda oldukları için sağlıklarını tehlikeye atmasınlar. Kaymakamlık olarak ailelerin sağlık ve gıda ihtiyaçlarını karşılayacağız. 155-156 ve 112 hatlarımızla bizlere ulaşabilirler. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasıyla sahadalar, bizler yaşlılarımızın emrindeyiz." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Muhammed Burak, Sivas, Güncel

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