Ulaş'ta yemekhaneler denetlendi

Sivas
'ın Ulaş ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okulların yemekhaneleri denetlendi.
Cumhuriyet Ortaokulu'nda denetime katılan Ulaş Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik, öğrencilerle sıraya girip yemekleri tattı, menüler hakkında öğrencilerin görüş veönerilerini aldı.
Ulaş'ta taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören 576 öğrenciye sıcak öğle yemeğiverildiğini ifade eden Çezik, "Bizlere emanetedilen öğrencileri okullarında en iyi şekilde misafir edebilmek için yemek çeşitleri ve lezzetikonusunda çok titiz davranmaktayız." dedi.
Çezik, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere verilen öğle yemeğinin kalitesi, miktarı ve hijyenikşartlara uygun olup olmadığı ile yemeklerin saklandığı yerleri denetlediklerini ifade etti.