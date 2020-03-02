Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında ve nereli? Ulaş Tuna Astepe hangi film ve dizilerde rol aldı?

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tahir adlı karakter ile ünlenen ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe katıldığı sosyal yardım faaliyetleri ile de adından sıkça söz ettirmektedir. Başarılı bir oyuncu profili çizen yakışıklı oyuncu hakkında tüm merak edilen soruların yanıtını sizler için kaleme aldık.
ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?
Ulaş Tuna Astepe doğum tarihi: 5 Mayıs 1988
Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında: 31 yaşında
Ulaş Tuna Astepe nereli: Türkiye - İzmit
ULAŞ TUNA ASTEPE HAYATI VE BİYOGRAFİSİ
5 Mayıs 1988'de İzmit'te dünyaya gelen ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe ilk ve ortaöğretimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul Lisesi'ne yatılı olarak devam etmiştir. Üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamlayan ünlü oyuncu köstüm asistanlığı, tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başlamıştır. Çeşitli dizi ve filmlerde rol alan ünlü oyuncunun kariyeri Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tahir karakteri ile büyükbir üne kavuşmuş ve hayran kitlesi yakalamıştır.
ULAŞ TUNAASTEPE'NİN ROL ALDIĞI DİZİLER
2012-2015-Karadayı
2015-Analar ve Anneler
2017-Rüya
2018-2019-Sen Anlat Karadeniz
ULAŞ TUNAASTEPE'NİN ROL ALDIĞI FİLMLER
2016-Körfez
ULAŞ TUNAASTEPE'NİN ROL ALDIĞI KISA FİLMLER
2010-Üniversiteli
2013-Zayiat
2013-Meşakkat ve Karısı
2015-Balık Havuzu
ULAŞ TUNAASTEPE'NİN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
2011-Bayrak
2012-Cam Yapraklar
2013-Babamın Cesetleri