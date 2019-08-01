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Ulaş Zengin Gazişehir Gaziantep'te

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, geçtiğimiz sezon Altay forması giyen Ulaş Zengin'i 5 yıllığına kadrosuna kattı.

01.08.2019 15:45 Ulaş Zengin Gazişehir Gaziantep'te
Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, geçtiğimiz sezon Altay forması giyen Ulaş Zengin'i 5 yıllığına kadrosuna kattı.

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Gazişehir Gaziantep, transfer çalışmaları kapsamında Altay'ın 22 yaşındaki genç stoperi Ulaş Zengin'i renklerine bağladı. Kırmızı-siyahlılar ile 5 yıllık kontrat imzalayan Ulaş Zengin, takımın Topuk Yaylası'nda devam eden kamp çalışmalarına katıldı.

Ulaş Zengin, geçtiğimiz sezon Altay forması ile TFF 1. Lig'de 14, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta forma giymişti. - GAZİANTEP

Gaziantep, Altay, Spor

Kaynak: İHA

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