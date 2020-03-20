Ulaşım güvenliği için levhalandırma çalışmaları sürüyor

HBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Antakya Ürgenpaşa Mahallesi 18. Sokak'ta 3 adet, Adnan Menderes Caddesi Mustafa Gencay İlkokulu önünde 3 adet ve Adalet Sarayı girişi ve çevresine 3 adet olmak üzere toplam 9 adet park yasağı levhası montajı gerçekleştirdi.

Büyükşehir ekipleri ayrıca beton asfaltı yenilenen Altınözü Enek Mahallesi yolunda 27 adet ihtiyaca yönelik muhtelif trafik uyarı levhası montajı yaptı.

HBB yetkilileri,vatandaşların can ve mal güvenliğini her şeyin üzerinde tutarak hizmet vermeye devam edeceklerini duyurdu.

Kaynak: Bültenler