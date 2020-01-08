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Ulaşım Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her alanda olduğu gibi ulaşımda da çok daha kaliteli bir hizmet verilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

08.01.2020 10:53 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:58 Ulaşım Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her alanda olduğu gibi ulaşımda da çok daha kaliteli bir hizmet verilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, 2020 yılında ulaşımda önemli yatırımların yapılacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşım koordinasyon toplantısı yaptı. İlgili bürokratların katılımıyla yapılan toplantıda, ulaşım alanında verilen hizmetler değerlendirildi ve 2010 yılında yapılacak yatırımlar ele alındı.

Ulaşımın Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli birimlerinden birisi olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Kayseri'de yaşayan hemşehrilerimizin daha kaliteli hizmet alması için ulaşımı en verimli hale getirme gayreti gösteriyoruz. Gerek fiyat politikası gerek hatlardaki uygulama gerekse alt yapı yatırımları bağlamında ulaşımı her yönüyle masaya yatırıyoruz. 2020'de ulaşım hizmetlerinin daha verimli ve daha düzenli olması için yatırımları gözden geçiriyoruz" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, 2020 yılında ulaşım alanında çok önemli yatırımların hayata geçirileceğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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