Haberler» Güncel» Haber

Ulaşım zabıtası Alanya'da denetim yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Zabıtası, Alanya'da rutin olarak gerçekleştirdiği denetimlerini sürdürüyor.

09.09.2019 12:21 Ulaşım zabıtası Alanya'da denetim yaptı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Zabıtası, Alanya'da rutin olarak gerçekleştirdiği denetimlerini sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Zabıtası ve Alanya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü işbirliği ile Alanya'nın muhtelif noktalarında denetimler yapıldı. Özel halk otobüsleri, servisler ve taksiler, denetim noktalarında durdurularak, çalışma belgeleri, genel evraklar, sürücülerin kılık kıyafetleri, araç içi klimalar ve müşteri memnuniyeti bakımından denetlendi.

Ulaşım zabıtası ve polisler tarafından Alanya'nın batı bölgesinde yapılan denetimlerde evrakları eksik olanlara, araçlarında trafiğe aykırı fazlalıklar bulunanlara ve kılık kıyafeti düzgün olmayanlara uyarıda bulunuldu. Kurallara uymayan ve istenilen evrakları bulundurmayan 15 araca yasal işlem yapıldı. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Alanya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:42   Üsküdar'da dev kazanlarda aşureler hazırlandı
13:42   Hulusi Akar Bulvarına yaya ve bisiklet yolu yapılacak
13:41   Yenikapı'da sergilenen İBB'ye ait araçlar kaldırıldı, yerine Teknofest çadırı kuruldu
13:41   Menemen "Kurtuluş"u kutladı
13:41   Köye özel toprakla mayalanan pekmez 200 yıldır gelir kaynağı
13:41   Bingöl'de yeni eğitim öğretim yılı başladı
13:40   Söke CHP'de 96. yıl kutlaması