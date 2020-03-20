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Ulaşıma kar engeli - NİĞDE

Nevşehir ve Niğde'de kar nedeniyle 41 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

20.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:14
Nevşehir ve Niğde'de kar nedeniyle 41 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Niğde
Dün akşamdan itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Niğde Belediyesi ekipleri, yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.
Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu kentte, Niğde-Çiftlik kara yolunun bazı bölümleri ile 20 köy ve mahallede ulaşım sağlanamıyor.
Karayolları 64. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşanan yerlerde temizlik çalışması yürütüyor. Ulaşıma kar engeli - NİĞDE

Kaynak: AA

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Ulaşıma kar engeli - NİĞDE
Etiketler : Güncel

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