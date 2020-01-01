Haberler » Güncel » Ulaşımda abonman tarifesi başladı - Haber

Ulaşımda abonman tarifesi başladı

Samsun'da yeni yılda toplu taşımada abonman tarifesi hizmete girdi.

01.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:21 Ulaşımda abonman tarifesi başladı
'da yeni yılda toplu taşımada abonman tarifesi hizmete girdi.

Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş (SAMULAŞ) yeni yılda otobüs ve tramvayda beklenen abonman tarifesinin hizmete girdiğini duyurdu. Eğitim Samkart için öğrenci öğretmen abonman tarifesi 30 gün süre kullanım için 50 biniş 90 TL, 75 biniş 125 TL, 100 biniş 150 TL ve 150 biniş 225 TL olarak açıklandı. Ekstra Samkart (Sarı Samkart) için sivil abonman tarifesi ise 30 gün süre kullanım için 50 biniş 130 TL, 75 biniş 190 TL, 100 biniş 240 TL, 150 biniş 350 TL olarak duyuruldu.

Yeni yılın ilk dakikalarında sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız aylık abonmanlık tarifemiz 20 aralık 2019 tarih ve 2019/7 UKOME kararıyla onaylanmış ve 31 aralık 2019 tarihi itibariyle uygulamaya geçilmiştir. Abonmanlık tarifenizi belirledikten sonra Samkart Başvuru Merkezimizden veya bireysel bayilerimizden yükleme yapabilirsiniz. Tramvay duraklarımızdaki otomatik ödeme cihazlarımızdan abonmanlık yüklemesi yapılamamaktadır. Almış olduğunuz abonman tarifenizi turnike veya toplu taşıma araçlarında kullanmadan önce dilediğiniz takdirde geri alabilirsiniz. Yalnız tarife aldıktan sonra kartınızı herhangi bir cihazda veya turnikede okuttuğunuzda iade hakkınız olmayacaktır" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN

Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:53   Bitlis'te kapalı yollar ulaşıma açılıyor - Haber
13:52   Sevgi evlerindeki çocukların yeni yıl mutluluğu - Haber
13:51   Bitlis'te 40 köy yolu ulaşıma kapandı - Haber
13:48   Tarsus'taki taşkına Mersin Büyükşehirden müdahale - Haber
13:47   EŞYODER üyeleri yeni yılı şiirler ve türkülerle kutladı - Haber
13:27   YKS'ye hazırlanan genç kızın sıcak çikolata talebine belediye hediyeyle cevap verdi - Haber
12:27   Manisa ve Kütahya'da faaliyet gösteren termik santrallere, bacalara filtre takmadığı için mühür vuruldu - Haber
11:48   İçişleri Bakanlığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı - Haber
11:12   FETÖ'cü akademisyenin, öğrencilerinin müstehcen görüntülerini çektiği ortaya çıktı - Haber
10:18   Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi - Haber
1.01.2020 13:54:48