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Ulaşımda çözülmesi gereken sorunlar Bakan Karaismailoğlu'na iletildi

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na ulaşımda çözülmesi gereken sorunları iletti.

Ulaşımda çözülmesi gereken sorunlar Bakan Karaismailoğlu'na iletildi
05.05.2020 17:06 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:12
AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na ulaşımda çözülmesi gereken sorunları iletti.
Gür, yaptığı açıklamada, Vali ve Batman Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin ve AKParti Batman Milletvekili Ziver Özdemir'in katılımıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans görüşmesi yaptıklarını söyledi.
Görüşmenin verimli geçtiğini kaydeden Gür, kentin çözüme kavuşturulması gereken sorunlarını Karaismailoğlu'na aktardıklarını belirtti.
Gür, şöyle devam etti:
"Kentin gündemindeki Batman-Ankara ve Batman-İstanbul uçak sefer sayılarının artırılmasını, İzmir ve Antalya seferlerinin de tarifelere eklenmesini istedik. Batman-Diyarbakır yolunun 7 kilometrelik Batman çıkışının duble yol yapılması, Gercüş-Kayapınar kavşağının yapımının tamamlanması, Batman-Hasankeyf-Gercüş- Midyat yolunun ivedi olarak tamamlanması, Batman kuzeybatı çevre yolunun yapılması, Batman-Beşiri-Kurtalan yolunun BSK yapılması ve Batman Üniversitesi üzerinden Mardin bağlantı yolunun haritaya işlenmesi taleplerini Bakan Karaismailoğlu'na ilettik. Bunun yanında Batman Diyarbakır demiryolu hattında, raybüs ulaşımının hayata geçirilmesi talebinde bulunduk."
Kentin sorunları için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Gür, "Şehrimiz için önemli ve öncelikli olan konuları Ankara'daki ilgili kurum ve kuruluşlarda takibini yaparak, hizmetlerin aksamadan, ivedilikle hemşehrilerimize ulaşması konusunda gece gündüz mücadele veriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Adil Karaismailoğlu, AK Parti, Batman, Gür, Güncel, Haber

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