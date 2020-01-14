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Ulaşımda sıkıntı var

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı güzergahlardaki otobüs seferi sayısının azaltılmasıyla ilgili şikayetlerle ilgili olarak, ulaşımda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

14.01.2020 15:53 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:58Ulaşımda sıkıntı var
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı güzergahlardaki otobüs seferi sayısının azaltılmasıyla ilgili şikayetlerle ilgili olarak, ulaşımda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Başkan Karalar, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan'ın Meclis'te, Karaisalı'ya her 50 dakikada bir kalkan otobüslerin şimdi 90 dakikada bir sefere çıktığını ve bu konuda şikayetlerin arttığını söylemesi üzerine ulaşımda yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Göreve geldiklerinde yaklaşık 236 otobüsün çalıştığını, bunlardan 80 tanesinin arızalı olduğunu belirten Başkan Karalar, "Mevcut müteahhit firma her ay 1.6 milyon-1.7 milyonluk fatura keser ama arızalı araç sayısı azalmaz. Ben bu işlerin üzerine gittim. Birkaç sefer makine ikmale gittim, baktım ki klasik fatura kesiyor, param yok bilmem ne diyor. Parada alamıyor zaten. Biz biraz para ödemeye başladık. Şimdi ben arkadaşları aradım, çağırdım, bu sözleşmeyi feshedin dedim. Ben 1 milyon lira civarında yedek parça alacağım hem 1,6 milyon civarında fatura kesecek. Arızalı araç sayısı her ay artacak, kesin bitirin bunu dedim" ifadesini kullandı.

BMC ve TEMSA servisinden fiyat istediklerini kaydeden Karalar, "Çok ilginç bir şey çıktı, şaşıracaksınız. Yaklaşık 60 aracı 1 milyon liraya ayağa kaldırırız dediler. Biz her ay 1,6 milyon lira para ödüyoruz ve şuan 25 aracı ayağa kaldırdık ve servise girdi. Yani servis sayısını giderek artıracağız, arızalı servis sayısını da bu şekilde azaltacağız" diye konuştu. - ADANA

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Kaynak: İHA

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