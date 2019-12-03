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Ulaşımpark özel konukları misafir etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. 3 Aralık Uluslararası Engelliler günü kapsamında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

03.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:15Ulaşımpark özel konukları misafir etti
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. 3 Aralık Uluslararası Engelliler günü kapsamında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Suadiye Cemal Doğan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde rehabilite edilen engelli bireyler, tramvayda misafir edildi. Özel bireylerin etkinlikteki mutluluğu görülmeye değerdi.

Tramvay gezisi yapıldı

UlaşımPark, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü münasebetiyle Suadiye Cemal Doğan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki engelli bireyleri tramvayda ağırladı. Tramvayla şehir turu atılarak özel misafirlerin eğlenceli dakikalar yaşaması sağlandı. Katılım sağlayan engelli bireylere balon ve şapka dağıtılırken UlaşımPark maskotu Ulaşcan'da engelli bireylere eşlik etti.

Geziye Genel Müdür Kumbar'da katıldı

Gezi kapsamında Cemal Doğan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinden alınan bireyler UlaşımPark Genel Müdürlüğüne getirildi. Kapıda bireyleri UlaşımPark Genel Müdürü Salih Kumbar karşıladı. Engelli bireylere gezi kapsamında eşlik eden Kumbar, tüm misafirlerle teker teker ilgilendi. Yapılan gezi kapsamında birim müdürleri de Kumbar'a eşlik etti.

En yaşlısı 56 en genci 20 yaşında

Gerçekleştirilen organizasyon kapsamında katılım sağlayan bireylerin en genci 20 en yaşlısı ise 56 yaşındaydı. Heyecanlarını dile getiren özel misafirler, gerçekleşen gezi kapsamında çok memnun olduklarını ve geziyi gerçekleştirmelerine vesile olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a da teşekkürlerini ilettiler. - KOCAELİ

Dünya Engelliler Günü, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

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