Ulaştırma Bakanı İga'nın Ağaçlandırma Projesi'ne Katıldı

16 Kasım 2018 Cuma 14:12



16 Kasım 2018 Cuma 14:12

Ulaştırma Bakanı İGA'nın Ağaçlandırma Projesi'ne katıldıİGA Türkiye'nin geleceğini filizlendiriyorUlaştırma Bakanı Cahit Turhan: "Ülke genelinde ulaştırma, demiryolu ve karayolu projelerinde kullandığımız orman alanlarının 3 katını ağaçlandırma yaparak ülkemizin orman menfaatlerinin varlığına kazandırıyoruz"İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nın 25 yıl boyunca işletmesini yapacak olan İGA, ülke çapına yayılacak olan ağaçlandırma çalışmasının başlangıcını Arnavutköy'de gerçekleştirdi. Ağaçlandırma törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Ülke genelinde ulaştırma, demiryolu ve karayolu projelerinde kullandığımız orman alanlarının 3 katını ağaçlandırma yaparak ülkemizin orman menfaatlerinin varlığına kazandırıyoruz " dedi. İstanbul Havalimanı'nın 25 yıl boyunca işletmeciliğini üstlenen İGA şirketi İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüyle birlikte 50 kilometrekarelik alana 10 milyondan fazla fidan dikilmesinin öncülüğünü yapacak. Projenin başlangıcı olan ilk yer olarak 3. Havalimanı'nın çevresi Arnavutköy olarak belirlenirken, projenin tamamlanması ile her yıl ortalama 70 bin karbondioksit salınımının önüne geçilecek.Marmara Bölgesi'nde devam edecek olan proje Türkiye geneline yayılacak ve ağaçlandırma çalışmalarının bozuk, parçalı doğal orman, çölleşme ve erozyonla mücadele sahalarını kapsayacak şekilde toplam 5 bin hektar alanda gerçekleştirilecek. Projenin ülke çapında çalışmalarında 8 yılda tamamlanması öngörülüyor.Arnavutköy Karaburun'da ilk fidan dikimi yapılan ağaçlandırma projesine İGA İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, Ağaçlandırma Daire Başkanı İbrahim Yüzer ve İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, Arnavuköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı katıldı. İstiklal marşı ile başlayan programda protokol konuşmaları sonrasında fidan dikimine geçildi. Tören sonrasında İGA yöneticileri tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a plaket takdim edildi."Burada kesilen yaklaşık olarak 2 milyon 300 bin civarında ağacın mevzuat gereği telafi edilmesi gerekiyordu"Ağaçlandırma töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Bütün büyük projelerin inşaatı esnasında çalışma alanı içerinde bazı bulunan canlıların, çevreye olan olumsuzlukların giderilmesi maksadıyla da çevre mevzuatımız gereği sözleşmemizin gereği bunu telafisini yerine getirmemiz gerekiyor. Bugün yapacağımız bu faaliyetle bunu gidereceğiz. Bildiğiniz gibi daha önce bu alan madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü ve Orman Genel Müdürlüğümüze tahsisli örselenmiş bir alandı. Biz bu alanı 3. Havalimanı projesiyle rehabilite ettik ve güzel bir eser meydana çıkardık. Burada kesilen yaklaşık olarak 2 milyon 300 bin civarında ağacın mevzuat gereği kaldırılması sebebiyle bunun telafi edilmesi gerekiyordu. Orman Genel Müdürlüğü ile yaptığımız protokolde ve diğer alt yapı projelerinde olduğu gibi 1 ağaç yerine 3 ağaç dikilecek ve ormanlarımızı bu tür kamuya faydalı tesisler için kullanmanız gerekli ise bunun da telafisinin yapılması gerekiyor. Burada İGA 1 ağaç yerine 5 ağaç dikme özverisini gösterdiğini için kendilerine teşekkür ediyorum. Ağaçlandırma faaliyetinin genel olarak projelerin yapıldığı alanda gerçekleştirilmesi gerekiyor Orman Genel Müdürlüğümüz, Orman Bakanlığımız bize göstermiş olduğu alanlarda ağaçlandırma faaliyetlerini yapacağız. Sadece bu projelerde değil diğer yaptığımız ulaştırma, demiryolu ve karayolu projelerinde yine kullandığımız orman alanlarının 3 katını, 3 katında olma ağaçlandırma yaparak ülkemizin orman menfaatlerinin varlığına kazandırıyoruz" dedi.