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ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU, BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ YOLLARINI İNCELEDİ

"Hastanenin ilk kesiminin açılışını Cumhurbaşkanımız 20 Mayıs olarak ilan etti.

11.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:18
"Hastanenin ilk kesiminin açılışını Cumhurbaşkanımız 20 Mayıs olarak ilan etti. 20 Mayıs olarak hastanemizin acil ünitesi açılacak"
İstanbul DHA- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi bağlantı yolları şantiyesinde incelemelerde bulundu.
Karaismailoğlu, hastanenin acil bölümü girişine yapılacak ambulans viyadüğü ile batı girişlerine yapılacak yan yolların yapım çalışmalarında önemli ilerleme sağlandığını ve söz verildiği gibi hastane açılışına yetişeceğini söyledi.
İlk etabı tamamlanan ve ikinci etabı 20 Mayıs'ta hizmete sunulacak olan hastanenin bağlantı yollarına ilişkin güney yan yolun üst yapı imalatına başlandığını ve hızla ilerlediğini açıklayan Karaismailoğlu, hastanenin doğu ve batı girişlerine yapılacak yolların yapım çalışmalarında önemli ilerleme sağlandığını açıkladı.
ACİL ÜNİTESİ 20 MAYIS'TA AÇILACAK
Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin Koronavirüs ile mücadelede en çok faydalanabilecek sağlık komplekslerinden bir tanesi olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın çok hızlı bir şekilde hastanenin hizmete girmesi için çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Karaismailoğlu, " Hastanenin erişim yollarının yapımına geç başlandı. Şimdiye kadar bitirilmesi gerekiyordu, ancak bitirmesi gerekenler bu yolları bitirmedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak böyle önemli bir projenin mutlaka dört dörtlük bir şekilde vatandaşımıza hizmet verebilmesi için devreye girdik ve yolların yapımını Karayolları Genel Müdürlüğü'müzün sorumluluk alanına alarak inşaat çalışmalarını başlattık. Hastanenin ilk kesiminin açılışını Cumhurbaşkanımız 20 Mayıs olarak ilan etti. 20 Mayıs olarak hastanemizin acil ünitesi açılacak. Erişim ile ilgili bir sıkıntısı olmayacak ve söz verdiğimiz gibi, 20 Mayıs'ta Hastane yolları ile beraber hizmet vermeye başlayacak" diye konuştu.
ÜST YAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Karaismailoğlu, sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına bahse konu bağlantı yollarını Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluk ağına dahil ettiklerini anımsatarak, proje kapsamında 2x3 şeritli, 2.2 kilometre, 2x2 şeritli 1.5 kilometre, 2 şeritli tek yön 3.8 kilometre olmak üzere toplam 7.5 kilometre aks uzunluğunda yol ve 480 metre uzunluğunda Sağlık Kent Viyadüğü ile 117 metre uzunluğunda Ambulans Viyadüğü imalatları yaptıklarını anlattı. Bin 100 metre uzunluğunda güney yan yol drenaj ve altyapı imalatlarının tamamlandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, üst yapı imalatlarında da önemli ilerleme sağlandığını, ayrıca hastanenin batı girişi Güvercintepe yan yolunun alt yapı seviyesinde, Arnavutköy bağlantı kolunun ise üst yapı seviyesinde yapım çalışmalarının son aşamaya geldiğini açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, toplam 950 bin 705 metrekare kapalı inşaat alanına ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastanenin Avrupa'nın en büyük hastanelerinden birisi olma özelliğine sahip olduğuna dikkat çekerek, hastanenin hizmete açılmasıyla bölgede günlük yaklaşık 100 bin kişilik nüfus sirkülasyonu olacağını da vurguladı. ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU, BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ YOLLARINI İNCELEDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Şehir Hastanesi, Başakşehir, Güncel, Haber

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