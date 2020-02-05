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Ulaştırma Bakanı Turhan: "177 yolcu bulunan uçakta can kaybı yok"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakta 177 yolcunun bulunduğunu ve olayda can kaybının olmadığını açıkladı.

05.02.2020 20:00 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:00Ulaştırma Bakanı Turhan:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakta 177 yolcunun bulunduğunu ve olayda can kaybının olmadığını açıkladı.
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili açıklama yaptı. Sert iniş yapan uçağın kırıma uğradığını belirten Bakan Turhan, 177 yolcunun bulunduğu uçakta can kaybı olmadığını ve yaralıların bulunduğunu açıkladı. Bakan Turhan, yolcuların bazılarının kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldığını, bazı yolcuların acil servis birimleri tarafından tahliye edildiğini açıkladı.
(İHA)

Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen, Güncel

Kaynak: İHA

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