25.06.2019 16:10
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Ulaştırma Bakanı Turhan'ın acı günü

Ulaştırma Bakanı Turhan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, halasının cenazesine katılmak üzere memleketi Trabzon'a geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan , halasının cenazesine katılmak üzere memleketi Trabzon 'a geldi.

Turhan'ın Trabzon'da yaşayan halası Hikmet Yılmaz 'ın cenazesi bugün 2 Nolu Bostancı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ortahisar ilçesi Dolaylı Mahallesi'nde aile mezarlığına defnedildi. Cenazeye Bakan Turhan'ın yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu , Trabzon İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen , Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile vatandaşlar katıldı. - TRABZON
Kaynak: İHA
Hikmet Yılmaz , Ortahisar , Mehmet Cahit Turhan , Trabzon , Politika

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