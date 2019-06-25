Ulaştırma Bakanı Turhan'ın acı günü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
, halasının cenazesine katılmak üzere memleketi Trabzon
'a geldi.
Turhan'ın Trabzon'da yaşayan halası Hikmet Yılmaz
'ın cenazesi bugün 2 Nolu Bostancı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ortahisar
ilçesi Dolaylı Mahallesi'nde aile mezarlığına defnedildi. Cenazeye Bakan Turhan'ın yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu
, Trabzon İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Halil Şen
, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç
ile vatandaşlar katıldı. - TRABZON