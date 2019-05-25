ULAŞTIRMA BAKANI TURHAN: İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BİR BUÇUK AYDA 49 BİN UÇAĞA HİZMET VERDİK -1.

Kaynak: DHA

"Halkalı-İstanbul havalimanı raylı sistem altyapısını kuruyoruz"Haber-Kamera: Enver ALAS - İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL,DHAUlaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "İstanbul Havalimanı, ilk etabı geçtiğimiz ay başında tam anlamıyla hizmete girmesine karşın sadece 1 buçuk ay gibi kısa bir sürede 49 binin üzerinde uçak trafiğine hizmet verdi. 19 Mayıs'a kadar 1 milyon 785 bin yolcu iç hatlarda, 5 milyon 906 bin yolcu dış hatlarda olmak üzere toplam 7 milyon 691 bin yolcuya hizmet verildi" dedi. Bazı kesimlerin İstanbul Havalimanı'nı değersizleştirmenin peşinde olduğunu belirten Turhan, "Dünya, İstanbul Havalimanı'nın değerini anlıyor. Maalesef bu kesimler, havalimanının birkaç yıl içerisinde ülkemize sağlayacağı ekonomik yararı göremiyor; ya da görmek istemiyor" diye konuştu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, İstanbul Havalimanı'nda dün akşam 'İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği (İHMD)'ne ait basın odasının açılışını yaptı ve ardından da düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Programda Bakan Turhan, İHMD Başkanı Celal Uçan ve basın mensuplarının yanı sıra İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Müşaviri Orhan Birdal, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Vekili Mehmet Ateş, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürü Deniz Engin ile havacılık sektöründen davetliler yer aldı.İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Bakan Turhan, küresel havacılık sektörünün geleceği açısından Türkiye'nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi."TÜRKİYE, DÜNYA ORTALAMASININ 3 KATI BÜYÜDÜ"Türk sivil havacılığının 17 yılda büyük bir atılım gerçekleştirdiğine dikkat çeken Mehmet Cahit Turhan, "2002 yılında 2 merkezden 26 noktaya gerçekleştirilen iç hat seferleri, bugün 7 merkezden toplam 56 noktaya uçuş gerçekleştirilmeye başlandı. Dış hatlarda 2003 yılında 2 Havayolu işletmesi ile 50 ülkede 60 noktaya sefer düzenleniyordu. 2018 yılı sonu itibariyle 124 ülkede 318 noktaya ulaşıldı. 'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefiyle hareket eden Türk Sivil Havacılığı sayesinde dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline gelindi. Bu gelişmeler gölgesinde 2003 yılında 34,4 milyon olan yolcu sayısı rekor kırarak 210 milyona ulaştı. Son 10 yılda uluslararası hava taşıma sektöründe Türkiye, dünya ortalamasının 3 katı büyüdü. Uçak sayımız 515'e, koltuk kapasitesi ise 97 bin 400'e ulaştı. Sivil havacılık sektörünün cirosu 2018 yılında 110 Milyar Türk Lirası'na, istihdam edilen personel sayısı 205 bine ulaştı" diye konuştu.İSTANBUL HAVALİMANI'NIN BİR BUÇUK AYLIK PERFORMANSIBakan Turhan, Türk sivil havacılığında yaşanan hızlı büyüme ile birlikte Atatürk Havalimanı'nın geçen yıl 68 milyon yolcuya ulaştığını ancak bir yandan da son yıllarda talepleri karşılayamaz bir noktaya geldiğini ifade etti. Turhan, "Bir süredir, yurt dışından birçok şehre yeni slot verilemiyordu. Transfer yolcuda pazar payı yüzde 66'yı bulan Avrupa-Asya-Afrika-Ortadoğu koridoru için büyük önem taşıyan dev uçaklar zaten Atatürk Havalimanı'na inemiyordu. İşte biz bu durumu önceden tespit ederek, İstanbul'un ilave bir hizmet kapasitesi oluşturacak şekilde yeni bir 'topla', 'dağıt', 'işle', 'aktar' havalimanına kavuşması gerektiğini ortaya koyduk ve İstanbul Havalimanı inşaatına başladık. İstanbul Havalimanı, ilk etabı geçtiğimiz ay başında tam anlamıyla hizmete girmesine karşın sadece 1 buçuk ay gibi kısa bir sürede 49 binin üzerinde uçak trafiğine hizmet verdik. 19 Mayıs'a kadar 1 milyon 785 bin yolcu iç hatlarda, 5 milyon 906 bin yolcu dış hatlarda olmak üzere toplam 7 milyon 691 bin yolcuya hizmet verildi. Uçuşların İstanbul Havalimanı'na alınması ile 9 ülkeden 10 firma ilk defa İstanbul'a sefer düzenlemeye başladı" dedi. İstanbul Havalimanı'nın proje olarak gündeme geldiği ilk günden itibaren bazı çevrelerce eleştirildiğini aktaran Bakan Turhan, "Havalimanının açılışı yapılıncaya kadar yurt dışından ve içimizden eleştiren, havalimanının yapılmasını istemeyen gruplar vardı. Havalimanının açılışını gerçekleştirdik. Eleştiren ülkelerin çoğu övmeye başladı ama bizim ülkemizdeki bazı muhalifler hala daha eleştirmeye devam ediyorlar. Bu havalimanı 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ortak malı. Bu havalimanını eleştirmek, kötü göstermek, kime fayda sağlar? Rakip ülkelerin rakip havaalanlarına fayda sağlar, başka kimseye bir fayda sağlamaz" ifadelerini kullandı."DÜNYA, İSTANBUL HAVALİMANININ DEĞERİNİ ANLIYOR"İstanbul Havalimanı'nın birbirinden önemli ödüllerin sahibi olduğunu ve son olarak geçen hafta ABD merkezli bir aylık seyahat dergisi tarafından da İstanbul Havalimanı'na 'üstün yenilik' kategorisinde 'özel başarı ödülü' verildiğini hatırlatan Bakan Turhan, "Dünya, İstanbul Havalimanı'nın değerini anlıyor. Ancak bazı kesimler, İstanbul Havalimanı'nı değersizleştirmenin peşinde. Maalesef bu kesimler, havalimanının birkaç yıl içerisinde ülkemize sağlayacağı ekonomik yararı da göremiyor; ya da görmek istemiyor" ifadelerini kullandı.İSTANBUL HAVALİMANI'NA ULAŞIMIN ALTYAPISIUlaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı inşaatı ile eşzamanlı olarak havalimanına ulaşım altyapılarının da inşaatlarını başlattıklarını kaydederek, yapılan çalışmaları anlattı."HALKALI-İSTANBUL HAVALİMANI RAYLI SİSTEM ALTYAPISINI KURUYORUZ"Bakanlık olarak Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasındaki metro altyapısını kurduklarını vurgulayan Turhan, "Amacımız 2020 yılında bu hattı hizmete vererek İstanbulluların havalimanına ulaşım sıkıntısını tamamen ortadan kaldırmış olmak. Ayrıca Halkalı-Yeni Havalimanı arasında da raylı sistem altyapısını kuruyoruz. Onun da yer teslimini Mart ayında gerçekleştirdik. 2022 yılında hizmete vermiş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.GAZETECİLERDEN BAKAN TURHAN'A PLAKETİftar programının açılışında konuşan İHMD Başkanı Celal Uçan da "Bizler bugüne kadar haberlerimizi ülkemizin değerlerini koruyarak ilkelerimizden ve etik kurallarımızdan vazgeçmeyerek yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Uçan, Bakan Turhan ve İGA CEO'su Kadri Samsunlu'ya günün anısına birer plaket takdim etti.