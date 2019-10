- Ulaştırma Bakanı Turhan: " Türkiye 'de Gürcistan 'la ticaretini her yıl artırıyor"TİFLİS - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı Türkiye, Türkiye'de Gürcistan'la ticaretini her yıl artırıyor. Bu bizim için çok önemli" dedi. Gürcistan'da bu yıl 3'ncüsü düzenlenen 'İpek Yolu Forumu'na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan forumun ardından bir dizi diplomatik temas gerçekleştirdi. Temaslarının ardından basına açıklamada bulunan Turhan görüşmelerinin çok verimli geçtiğini belirterek, "Tabii ekonominin ticaretin olmazsa olmazı ulaşım alt yapısı. ve bölgedeki tabii kaynakların üretilen mal ve hizmetlerin pazarlara en kısa sürede taşınması, bunlardan ülkedeki ve bölgedeki insanların fayda sağlaması, zenginleşmesi, hayat standartlarının yükselmesi. Buna bağlı olarak yine bu bölgelere başka bölgelerden yapılacak olan taşımacılık hareketleri bölgenin zenginleşmesine katkı sağlayacaktır. Sadece ekonomik zenginleşmeden ziyade bölge insanlarının bir-birleriyle iletişim kurmasını, seyahat etmesini ve kültür alış verişinde bulunması barışı da önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı."Türkiye'de Gürcistan'la ticaretini her yıl artırıyor"Türkiye-Gürcistan ilişkilerine değinen Bakan Turhan, "Türkiye ve Gürcistan iki komşu ülke ve pasaportsuz giriş, çıkış, vizesiz seyahat edile bilinen iki komşu ülkedir. Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı Türkiye, Türkiye'de Gürcistan'la ticaretini her yıl artırıyor. Bu bizim için çok önemli. Komşu olan bir ülkemizin ticari ortak olarak ve strateji ortak olarak beraber bu bölgede olmamız Gürcistan'la Türkiye arasındaki güçlü bağların ve tarihi bağların daha da güçlenmesi bakımından da önem arz etmektedir. Gürcistan'da Türk yatırımcıları, Türkiye'de Gürcistan insanlarının yatırımları giderek artacaktır. Ulaşım altyapısının gelişmesi, iyileşmesi bu tür gelişimleri hızlandırma bakımından iyidir" dediGürcistan temasları hakkında da bilgilendirmede bulunan Turhan, "Ticarette önümüzdeki engelleri ve riskleri nasıl ortadan kaldırabiliriz manasında karşılıklı fikir alış verişinde bulunduk. Bu konuda da tarafların üzerine düşen her türlü görevi yerine getirecek konusunda mutabakat sağladık. Aynı şekilde bu gün Özbekistan'la ve Afganistan'la bakan ve başbakan yardımcısıyla ülkemiz aynı zamanda ülkelerimiz arasında ve bizim ülkemizden geçecek olan bu ülkelere gelecek olan ya bu ülkelerden diğer ülkelere ve ya bizim ülkemize yapılacak olan ticarette, insanların seyahatinde işlemlerin azaltılması ve düzenlemelerin daha basitleştirilmesi konusunda önemli kararlar aldık. Bundan sonra umut ediyorum ki, bizim gerek Özbekistan'la gerekse Afganistan'la yapacağımız ticarette ve ulaşım hizmetlerinde kullanıcılara daha yüksek seviyede hizmet vereceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.