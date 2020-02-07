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Ulaştırma Bakanı Turhan uçağın enkazında incelemelerde bulundu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası uçağın enkazının bulunduğu alana gelerek incelemelerde bulundu.

07.02.2020 18:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:14Ulaştırma Bakanı Turhan uçağın enkazında incelemelerde bulundu
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası uçağın enkazının bulunduğu alana gelerek incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uçak kazasının yaşandığı alana geldi. Bakan Turhan bir süre uçağın enkazının bulunduğu yerde inceleme yaparak, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Cahit Turhan'a, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane eşlik etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Turhan daha sonra buradan ayrıldı.


- İstanbul

Mehmet Cahit Turhan, Pegasus, Güncel

Kaynak: DHA

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