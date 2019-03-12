Ulaştırma Bakanlığı "Boeing 737 Max" Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Boeing 737
MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşlarının, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulduğunu açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yurtdışında 5 ay içerisinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların karıştığı iki farklı kazanın muhtemel oluş sebepleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
tarafından değerlendirilmiştir. Söz
konusu değerlendirmeler neticesinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşları, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulmuştur" denildi.
(İHA)
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Kaynak: İHA