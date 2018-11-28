Ulaştırma Bakanlığında 9 Yılda 320 Araç Kiralandı

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:49



28 Kasım 2018 Çarşamba 10:49

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2010-2019 yılları arasında kiralanan 320 araç için 46 milyon 836 bin 790 lira 56 kuruş ödendiği bildirdi.CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesini yanıtlayan Turhan, bakanlığın merkez teşkilatı ile bölge müdürlükleri, liman başkanlıkları ve denizdibi tarama başmühendislikleri hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak amacıyla, 2010-2019 yılları arasında, üçer yıllık dönemler halinde farklı sayı ve modellerde 320 sürücülü veya sürücüsüz araç kiralandığını belirtti.Turhan, araçlar için 46 milyon 836 bin 790 lira 56 kuruş kiralama bedeli ödendiğini ayrıca, 2010-2018 arasında bakanlığa herhangi bir bina kiralaması yapılmadığını kaydetti.