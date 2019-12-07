Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Feridun Bilgin kimdir?

Sivaslı olan Feridun Bilgin, 1964 yılında doğdu. Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve Devlet Planlama Teşkilatı'nda iş hayatına başladı. 2014 yılında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na Müsteşar olarak getirildi. Feridun Bilgin hakkında tüm merak edilenleri derledik.

FERİDUN BİLGİN KİMDİR?

Siyaset insanı Bilgin, 5 Nisan 1964'te, Safiye ve Mehmet Tevfik Bilgin'in oğlu olarak Sivas'ın Kangal ilçesinde dünyaya geldi. 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1985-1987 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

Feridun Bilgin, 1986 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcılığı, 1991 yılında Planlama Uzmanlığı, 1992 yılında ise aynı yerde Grup Başkanlığı, aynı yıl Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürlüğü, 1996-1999 yılları arasında T.C. Üsküp Büyükelçiliği'nde Ekonomi Müşavirliği görevlerini yerine getirdi. 15 Ekim 2003 tarihinde Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdür Vekili görevine, 2 Kasım 2007'de ise aynı göreve asaleten atandı. 30 Haziran 2010'da Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Vekilliği, 30 Temmuz 2010 tarihinden 2014 yılına kadar Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yaptı.

2014 yılında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atanan Bilgin, evli ve iki çocuk babasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 114'üncü maddesine dayanarak Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri öncesi bağımsız Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu. Ocak 2016 tarihi itibarıyla Başbakan başdanışmanı görevine getirildi.