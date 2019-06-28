28.06.2019 20:52
Haberler » Güncel » Haber

Ulaştırma Memur Sen Başkanı Koç, Asya'yı ziyaret etti

Ulaştırma Memur Sen Başkanı Koç, Asya

Ulaştırma Memur Sen İl Başkanı Ahmet Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaret etti.

Ulaştırma Memur Sen İl Başkanı Ahmet Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya 'yı ziyaret etti.
Sendikanın faaliyetleri hakkında Asya'ya bilgi veren Başkan Koç, Memur Sen ailesi olarak ülke genelinde olduğu gibi yerelde de birçok iş kolunda faaliyet yürüttüklerini söyledi.
İl başkanlığına yeni atandığını belirten Koç, "Kendi sorumluluk alanımızda bizlerle olan arkadaşlarımızın sosyal haklarını korumak üzere çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Yeni bir oluşumla güzel hizmetler yapmayı planlıyoruz." dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Asya ise, kentteki tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmaya özen gösterdiklerini kaydetti.
Kaynak: AA
Ahmet Koç , Feyat Asya , Memur Sen , Asya , Güncel

Son Dakika Haberleri
21:03 Kadıköy'deki makasçı çift mahkemeye çıkarıldı
21:03 Türk iş adamları Nijerya'da cami yaptırdı
21:02 KADIKÖY'DEKİ MAKASÇI ÇİFT MAHKEMEYE ÇIKARILDI
21:02 Timsahların atalarından bazıları otobur çıktı
21:01 G20 Liderler Zirvesi - Dışişleri Bakanları Kültürel Programı
21:00 3 liralık çakmak çaldı,15 ay hapis cezasına çarptırıldı
20:58 500 dönümlük ekili alan yandı