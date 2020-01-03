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Ulaştırma Memur-Sen'den Genel Başkanı Çalışkan'dan Zonguldak'a ziyaret

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Memur-Sen Zonguldak İl Başkanlığını ziyaret etti.

03.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:14 Ulaştırma Memur-Sen'den Genel Başkanı Çalışkan'dan Zonguldak'a ziyaret
Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Memur-Sen İl Başkanlığını ziyaret etti.
Çalışkan ziyareti sırasında, Zonguldak'ın önemli bir demir yolu kenti olduğunu belirterek, "Demir yolları demek zaten yük taşımacılığı, cevher taşımacılığı demektir. Bugün demir yolları Türkiye'de kurulduysa Zonguldak'taki gibi maden sektörünün maden ocaklarının işletilmesi için yine ağır yüklerin taşınması içindir. Demir yollarının zaten dünyada icat edilmesinin mantığı da budur. O anlamda Zonguldak demir yolları açısından çok önemli bir kenttir." ifadesini kullandı.
Memur-Sen Zonguldak İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, Çalışkan'a, madenci heykeli hediye etti.

Kenan Çalışkan, Memur Sen, Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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