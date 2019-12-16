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Ulaştırma Memur-Sen'den Kastamonu'ya ziyaret

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Kastamonu Havalimanı ve Memur-Sen Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret etti.

16.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:36Ulaştırma Memur-Sen'den Kastamonu'ya ziyaret
Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Havalimanı ve Memur-Sen Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret etti.
Çalışkan'a ziyareti sırasında Ulaştırma Memur-Sen Genel Sekreteri Mehmet Yıldırım, genel başkan yardımcısı Murat Olgun ile Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Yaşar Sırakaya ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.
Ziyaretle ilgili açıklama yapan Ulaştırma Memur-Sen Kastamonu İl Temsilcisi Metin Tiraki, ziyaretlerden dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.
Kastamonu'dan Sabiha Gökçen Havalimanına seferlerin tekrar başlatılması konusunda destek istediklerini anlatan Tiraki, "Kastamonu Ulaştırma Memur-Sen ailemize vermiş oldukları destek ve güveni tekrar görmekten onur ve mutluluk duyduk." dedi.

Mehmet Yıldırım, Kenan Çalışkan, Kastamonu, Memur Sen, Güncel

Kaynak: AA

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