Ulaştırma Memur-Sen'den Kastamonu'ya ziyaret

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Kastamonu
Havalimanı ve Memur-Sen Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret etti.
Çalışkan'a ziyareti sırasında Ulaştırma Memur-Sen Genel Sekreteri Mehmet Yıldırım, genel başkan yardımcısı Murat Olgun ile Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Yaşar Sırakaya ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.
Ziyaretle ilgili açıklama yapan Ulaştırma Memur-Sen Kastamonu İl Temsilcisi Metin Tiraki, ziyaretlerden dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.
Kastamonu'dan Sabiha Gökçen Havalimanına seferlerin tekrar başlatılması konusunda destek istediklerini anlatan Tiraki, "Kastamonu Ulaştırma Memur-Sen ailemize vermiş oldukları destek ve güveni tekrar görmekten onur ve mutluluk duyduk." dedi.